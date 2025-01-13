Смертность опередила рождаемость в Калининградской области в 1,7 раза

Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз: родилось 6325 детей, а скончалось 10869 человек.
Отмечается уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания, тесно связанные со здоровьем матери).
В январе-октябре зарегистрировано 6773 брака — на 11 больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, и 4712 разводов — на 137 меньше, чем в январе-октябре 2023 года.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.