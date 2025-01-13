Книги про секс для детей, подростков и взрослых, которые стоит прочитать

Главная идея книги — чтобы отношения были гармоничными, нужно заботиться о здоровье своего мозга. Ведь именно от него зависит наше умение понимать себя и партнера, выстраивать близость и справляться с конфликтами. Автор шаг за шагом объясняет, как разные участки мозга управляют нашими чувствами — привязанностью, влечением, ревностью — и делится простыми, но эффективными способами улучшить эмоциональный климат в отношениях. В книге есть все: советы по питанию, образу жизни, режиму сна и упражнениям для укрепления мозга. Амен показывает, что нейробиология — это не абстрактная наука, а мощный инструмент, который может преобразить наш взгляд на любовь и секс.