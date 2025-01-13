Вступительные экзамены для абитуриентов изменились в ИрНИТУ

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете рассказали о новых правилах поступления. Так с 2025 года, согласно новым нормативным документам, изменятся минимальные проходные баллы ЕГЭ и перечень вступительных испытаний на инженерно-технические направления и специальности.
— Что касается предметов по выбору для поступления на технические специальности, то исключили иностранный язык, в силу того, что базовыми являются химия, физика, информатика. В направлениях «Химическая технология» и «Биотехнология» наряду с русским языком стали химия и биология соответственно, — рассказала начальник Управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ Наталия Вострикова.
А вот тем, кто хочет обучаться на специальности «Журналистика», вместо обществознания предстоит сдать ЕГЭ по литературе. Абитуриентам, интересующимся монументально-декоративным искусством и градостроительством, придется сдавать экзамены по истории. Помимо этого на один балл повысился порог по истории (36) и профильной математике (40).