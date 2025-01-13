Вступительные экзамены для абитуриентов изменились в ИрНИТУ

— Что касается предметов по выбору для поступления на технические специальности, то исключили иностранный язык, в силу того, что базовыми являются химия, физика, информатика. В направлениях «Химическая технология» и «Биотехнология» наряду с русским языком стали химия и биология соответственно, — рассказала начальник Управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ Наталия Вострикова.