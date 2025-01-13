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В отдел полиции Сочи доставили 56 мигрантов

Рейд по мигрантам прошел в Адлерском районе Сочи.

Источник: УВД по городу Сочи

Сотрудники ППС совместно с ДПС провели рейд в Адлере. Они останавливали автомобили под управлением приезжих из стран ближнего зарубежья.

«Для проверки в отдел полиции доставили 56 иностранцев», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Мигрантов сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев, а также внесли информацию о приезжих в централизованную базу МВД.

В отношении двух иностранцев составлены административные материалы за нарушение режима пребывания в России. Им предстоит выдворение за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в отдел полиции Сочи доставили 37 мигрантов после рейда в Молдовке.