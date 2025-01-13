В отдел полиции Сочи доставили 56 мигрантов

Сотрудники ППС совместно с ДПС провели рейд в Адлере. Они останавливали автомобили под управлением приезжих из стран ближнего зарубежья.
«Для проверки в отдел полиции доставили 56 иностранцев», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Мигрантов сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев, а также внесли информацию о приезжих в централизованную базу МВД.
В отношении двух иностранцев составлены административные материалы за нарушение режима пребывания в России. Им предстоит выдворение за пределы страны.
Ранее сообщалось, что в отдел полиции Сочи доставили 37 мигрантов после рейда в Молдовке.