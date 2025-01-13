В Уфе автобусный маршрут № 207 отдали другому частному перевозчику

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд по иску городской администрации аннулировал право на перевозки, выданное «Инженерному центру “Техника”» (принадлежит Виктору Сандакову) на обслуживание маршрута № 207. Причина — неоднократные административные нарушения со стороны водителей перевозчика в сфере дорожного движения.