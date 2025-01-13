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В Уфе автобусный маршрут № 207 отдали другому частному перевозчику

ООО «Уфимские автобусные линии» временно будет обслуживать автобусный маршрут № 207 «Уфимский ДОК — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”», сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

«Временное свидетельство и карты маршрута на период проведения открытого конкурса по определению перевозчика выданы Обществу с ограниченной ответственностью “Уфимские автобусные линии”», — отметили в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд по иску городской администрации аннулировал право на перевозки, выданное «Инженерному центру “Техника”» (принадлежит Виктору Сандакову) на обслуживание маршрута № 207. Причина — неоднократные административные нарушения со стороны водителей перевозчика в сфере дорожного движения.

ООО «Уфимские автобусные линии» зарегистрировано в мае 2012 года в Уфе. Учредителем является Фанис Батыров. За 2023 год убыток компании составил 128,5 млн руб., выручка — 198,6 млн руб.