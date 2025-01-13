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Управление Уфы возглавил Ильдус Шангареев

В администрации Уфы произошли кадровые изменения.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Уфы произошли кадровые перестановки. Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества возглавил Ильдус Шангареев, передает пресс-служба мэрии.

Известно, что 39-летний Шангареев является уроженцем села Кушнаренково. Он окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Правоохранительная деятельность».

Ранее Ильдус Шангареев возглавлял отдел в Управлении, начальником которого стал.

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