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Диетолог из Башкирии назвала эффективные методы похудения

Наиболее эффективными инструментами для снижения веса являются здоровое питание, когнитивно-поведенческая терапия по проработке «срывов» пищевого режима и занятия спортом. Об этом в программе «Честно говоря» на канале БСТ рассказала диетолог Регина Доктор.

Источник: Башинформ

«Без них никакие таблетки и медитации не помогут. Однако правильное питание — не деление еды на вредную и полезную, как многие думают, не ограничения и не запреты. Это определенный баланс рациона с употреблением действительно полезных питательных веществ, без которых организм просто не справится. То есть если у человека не будет достаточного количества белка, то не будет и здоровья».

отметила эксперт.

Как добавила Регина Доктор, в ряде случаев желание сбросить вес может негативно повлиять на здоровье.

«Речь о голодании, кетодиетах, монодиетах, белковых диетах и других радикальных способах похудения».

пояснила она.
здоровье