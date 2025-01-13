Диетолог из Башкирии назвала эффективные методы похудения

«Без них никакие таблетки и медитации не помогут. Однако правильное питание — не деление еды на вредную и полезную, как многие думают, не ограничения и не запреты. Это определенный баланс рациона с употреблением действительно полезных питательных веществ, без которых организм просто не справится. То есть если у человека не будет достаточного количества белка, то не будет и здоровья».