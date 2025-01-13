Раскрыт белковый механизм сжигания калорий в клетках бурого жира

В свою очередь блокировка гена eIF2a привела к полному исчезновению благотворного эффекта от подавления активности белка MCJ, что говорит о важной роли и того, и другого участков ДНК в работе бурого жира и в сжигании калорий. Понимание этого, как надеются исследователи, позволит уже в ближайшем будущем создать терапии и препараты, которые будут заставлять клетки белого жира вести себя так, как если бы они были частью бурого жира.