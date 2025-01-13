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С 18 января запретят остановку машин на улице Терской в Ростове

Ограничения для водителей введут на улице Терской в Ростове-на-Дону.

Источник: Без источника

С 18 января 2025 года в Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на участке улицы Терской. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

— Ограничение введут на южной стороне улицы Терской от Нижегородской до Краснофлотского. Нельзя будет останавливаться, также начнет действовать круглосуточный запрет на парковку машин, — сообщили водителям.

Добавим, с 18 января в донской столице также нельзя будет оставлять транспорт на улице Песчаной, с южной и северной стороны, на отрезке между зданиями № 23 и 14.