«Экстремистские перфомансы имитируют поддержку». СК Беларуси раскрыл планы беглых за границей

В Следственном комитете раскрыли планы беглых за границей, сообщает пресс-служба ведомства.
В СК сообщили, что белорусские правоохранители продолжают устанавливать так называемый актив экстремистских ячеек за рубежом. И уточнили, что на данный момент в производстве СК — несколько уголовных дел, возбужденных на руководителей и участников разных экстремистских формирований за пределами Беларуси, принимающих участие в акциях, которые организованы антибелорусскими центрами.
Кроме того, в Следственном комитете раскрыли планы белорусских беглых.
— Следствием получена информация о планах «беглых», направленных на попытку дискредитации Беларуси на международной арене и разжигания социальной вражды, — прокомментировали в пресс-службе.
В СК сообщили, что беглые намерены попытаться дискредитировать республику через малочисленные уличные акции, имитируя поддержку радикальных движений. Кроме того, в ведомстве сказали о готовящемся «экстремистском перформансе», который хотят организовать «Народные посольства».
И также в СК сказали, что 26 января в Варшаве беглые намерены провести фестиваль «Беларусы годныя лепшага», чтобы попытаться сформировать негативный имидж вокруг избирательной кампании в Беларуси, а также повлиять на накал социально-политической обстановки и внешне воздействовать на правовые институты.
В СК отметили, что деятельность фигурантов документируют, чтобы принять решения об их привлечении к уголовной ответственности, в том числе в порядке спецпроизводства.
— Следствием совместно с заинтересованными органами ведется активная работа по выявлению и идентификации участников планируемых акций за рубежом, -добавили в пресс-службе.
Еще суд оштрафовал белоруса на 2,1 млн рублей за донаты террористической организации.
Также МВД заявило про безопасность на выборах президента Беларуси 2025.