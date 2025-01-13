«Экстремистские перфомансы имитируют поддержку». СК Беларуси раскрыл планы беглых за границей

В СК сообщили, что белорусские правоохранители продолжают устанавливать так называемый актив экстремистских ячеек за рубежом. И уточнили, что на данный момент в производстве СК — несколько уголовных дел, возбужденных на руководителей и участников разных экстремистских формирований за пределами Беларуси, принимающих участие в акциях, которые организованы антибелорусскими центрами.