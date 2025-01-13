МГУ будет тестировать препарат от мужского бесплодия

«До появления препарата “Медирег” пациенты, сталкивающиеся с наиболее тяжелыми формами мужского бесплодия, практически не имели шансов на зачатие даже с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий. Этот препарат может дать надежду многим семьям, мечтающим о детях», — говорится в сообщении.