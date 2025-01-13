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МГУ будет тестировать препарат от мужского бесплодия

До появления нового лекарства мужчины с тяжелыми формами заболевания не имели альтернативы лечения.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Университетская клиника МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова объявила о наборе участников клинического исследования препарата для лечения тяжелых форм бесплодия у мужчин. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Препарат «Медирег» (секретом мезенхимных стромальных клеток человека) будет тестироваться с участием пациентов с такими формами бесплодия как азооспермия. Клиническое исследование I/II фазы, одобренное Минздравом, позволит проанализировать эффективность разработки. В нем могут принять участие мужчины в возрасте 21−60 лет.

«До появления препарата “Медирег” пациенты, сталкивающиеся с наиболее тяжелыми формами мужского бесплодия, практически не имели шансов на зачатие даже с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий. Этот препарат может дать надежду многим семьям, мечтающим о детях», — говорится в сообщении.