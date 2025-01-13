Китайские туристы не смогли улететь из Мурманска в Петербург из-за снегопада

Согласно правилам, китайским гостям должны были предоставить гостиницу и трансфер до пункта назначения на автобусах. Однако вместо этого туристы получили 30 письменных извещений об отмене рейса. О компенсациях от авиаперевозчика Smartavia речи не шло. В итоги путешественникам пришлось покупать билеты на поезд за свой счет.