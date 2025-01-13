На смену морозам придет оттепель. В Белгидромете рассказали о погоде на неделю

Как отметили в Белгидромете, в преддверии старого Нового года зима предприняла попытки напомнить о себе умеренно морозной погодой. Сейчас на большей части территории страны наблюдается снег высотой от 1 до 11 см, который уже 14 января начнет таять. «Осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, и положительные температуры приведут к уменьшению снежного покрова, а в отдельных районах он и вовсе сойдет», — рассказали синоптики.