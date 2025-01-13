На смену морозам придет оттепель. В Белгидромете рассказали о погоде на неделю

Как отметили в Белгидромете, в преддверии старого Нового года зима предприняла попытки напомнить о себе умеренно морозной погодой. Сейчас на большей части территории страны наблюдается снег высотой от 1 до 11 см, который уже 14 января начнет таять. «Осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, и положительные температуры приведут к уменьшению снежного покрова, а в отдельных районах он и вовсе сойдет», — рассказали синоптики.
При этом в предстоящую ночь будет морозно — от минус 2 до минус 7 градусов, при прояснениях до 10 градусов ниже нуля. А уже утром к западным границам приблизится теплый атмосферный фронт.
«По мере смещения фронтального раздела температура воздуха станет повышаться. На середину дня столбики термометров покажут минус 4, плюс 1 градус. Такое повышение температурного фона приведет к тому, что осадки будут переходить из снега и мокрого снега в дождь, что приведет к образованию гололеда и гололедицы. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности», — предупреждают в Белгидромете.
При поступлении теплого воздуха местами будут образовываться адвективные туманы, ухудшающие видимость до 100−500 м.
По предварительным данным, теплая с осадками (в основном в виде мокрого снега и дождя) погода сохранится до конца недели. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах от минус 4 до плюс 3 градусов, а днем составит от минус 1 до плюс 4 градусов. В период
В среду, 15 января, ночью временами прогнозируются осадки, днем во многих районах страны — небольшие кратковременные мокрый снег и дождь. Местами будет гололед и слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса, максимальная днем — от минус 1 до плюс 3 градусов.
В четверг, 16 января, ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, ночью и утром — слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем местами по западу предполагается усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов, максимальная днем — от 0 до плюс 4 градусов.
В пятницу — воскресенье,