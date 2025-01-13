Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сугробы рукотворные и нет. Посмотрите, как Петербург выкапывают из-под снега

Петербург приходит в себя после воскресного снегопада. «Фонтанка» прогулялась по городским улицам и посмотрела, как справляются со снегом петербуржцы и коммунальные службы.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст.
22

Утром 13 января в Петербурге зафиксировали рекордную для текущей зимы высоту снежного покрова в 32 см. Толстым белым одеялом укрыло улицы, крыши домов, уличные фонари и памятники. Часть улиц успели расчистить: кое-где в центре можно увидеть даже голую плитку на тротуаре или асфальт. Припаркованные машины превратились в сугробы. Местами к ним присоединяются сугробы рукотворные — сваленные дорожниками кучи снега, что должны вывезти позже.

В садах, скверах и парках работники откапывают из-под снега скамейки и прочищают засыпанные дорожки. На крышах машут лопатами коммунальщики. Но пешеходам все равно приходится одолевать рыхлый снег под ногами и поглядывать наверх.

По данным комитета по благоустройству, за воскресенье в Петербурге выпало 15 см снега. Из-за снегопада была ограничена работа аэропорта Пулково. Утром 13 января воздушная гавань вернулась к штатному режиму, но некоторые рейсы по-прежнему задерживаются. На неделе Петербург ждут температурные качели, а на вторник уже объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.