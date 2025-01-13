Сугробы рукотворные и нет. Посмотрите, как Петербург выкапывают из-под снега

Утром 13 января в Петербурге зафиксировали рекордную для текущей зимы высоту снежного покрова в 32 см. Толстым белым одеялом укрыло улицы, крыши домов, уличные фонари и памятники. Часть улиц успели расчистить: кое-где в центре можно увидеть даже голую плитку на тротуаре или асфальт. Припаркованные машины превратились в сугробы. Местами к ним присоединяются сугробы рукотворные — сваленные дорожниками кучи снега, что должны вывезти позже.