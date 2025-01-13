Сугробы рукотворные и нет. Посмотрите, как Петербург выкапывают из-под снега

Утром 13 января в Петербурге зафиксировали рекордную для текущей зимы высоту снежного покрова в 32 см. Толстым белым одеялом укрыло улицы, крыши домов, уличные фонари и памятники. Часть улиц успели расчистить: кое-где в центре можно увидеть даже голую плитку на тротуаре или асфальт. Припаркованные машины превратились в сугробы. Местами к ним присоединяются сугробы рукотворные — сваленные дорожниками кучи снега, что должны вывезти позже.
В садах, скверах и парках работники откапывают из-под снега скамейки и прочищают засыпанные дорожки. На крышах машут лопатами коммунальщики. Но пешеходам все равно приходится одолевать рыхлый снег под ногами и поглядывать наверх.
По данным комитета по благоустройству, за воскресенье в Петербурге выпало 15 см снега. Из-за снегопада была ограничена работа аэропорта Пулково. Утром 13 января воздушная гавань вернулась к штатному режиму, но некоторые рейсы по-прежнему задерживаются. На неделе Петербург ждут температурные качели, а на вторник уже объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.