Как вырабатывается дофамин, какую роль он играет в организме и можно ли поднять его уровень

Гормон радости, ключ к мотивации и удовольствию, основа здоровья нервной системы — у дофамина множество имен и «титулов». Считается, что именно этот гормон помогает человеку стремиться к счастью и добиваться успеха. Какую роль дофамин играет в нервной системе, как определить, что в организме его недостаточно, и можно ли поднять уровень этого гормона в крови — в материале «Газеты.Ru».