Раскрыт ранее неизвестный механизм разгона электронов в космической среде

Последующее изучение свойств этих частиц указало на то, что они ускорились в результате ранее неизвестных взаимодействий между высокочастотными электромагнитными волнами, ударной волной, и относительно слабо разогнанными электронами из солнечного ветра и околоземной среды. В прошлом, физики считали, что подобным образом могут разгоняться лишь электроны с изначально высокой энергией, что ограничивало их общее число и вело к сильной недооценке их реального количества, подытожили эксперты.