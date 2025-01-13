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Российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси российское печенье «Орешек» и «Картошка».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси попали под запрет популярные печенье «Орешек» и «Картошка». Сладости российского производства включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, запрещено сдобное печенье «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» торговой марки «Любимая лавка» от производителя из города Пензы «Капитал». Причиной запрета стало нарушение требований безопасноси пищевых добавок. Так как в составе печенья нашли заявленную в маркировке пищевую добавку консервант Е211, который недопустим для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий.

И еще в Беларуси запретили продавать сдобное печенье «Картошка» от производителя из Челябинска «Колос». В его составе нашли заявленную в маркировке пищевую добавку — консервант сорбиновая кислота Е200 с превышением допустимой нормы в 1,2 раза.

Обе сладости запретили ввозить и продавать на территории Беларуси, а остатки изымут из обращения.

Тем временем серийный вор грабил минчан на рабочих местах.