Российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси

Так, запрещено сдобное печенье «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» торговой марки «Любимая лавка» от производителя из города Пензы «Капитал». Причиной запрета стало нарушение требований безопасноси пищевых добавок. Так как в составе печенья нашли заявленную в маркировке пищевую добавку консервант Е211, который недопустим для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий.