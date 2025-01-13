Российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси

В Беларуси попали под запрет популярные печенье «Орешек» и «Картошка». Сладости российского производства включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, запрещено сдобное печенье «Сладфонд орешек с вареной сгущенкой» торговой марки «Любимая лавка» от производителя из города Пензы «Капитал». Причиной запрета стало нарушение требований безопасноси пищевых добавок. Так как в составе печенья нашли заявленную в маркировке пищевую добавку консервант Е211, который недопустим для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий.
И еще в Беларуси запретили продавать сдобное печенье «Картошка» от производителя из Челябинска «Колос». В его составе нашли заявленную в маркировке пищевую добавку — консервант сорбиновая кислота Е200 с превышением допустимой нормы в 1,2 раза.
Обе сладости запретили ввозить и продавать на территории Беларуси, а остатки изымут из обращения.
Тем временем серийный вор грабил минчан на рабочих местах.