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Два пьяных ребенка поступили в больницу Иркутска за новогодние каникулы

Врачи выявили алкогольную интоксикацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два пьяных ребенка поступили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Врачи провели осмотр и выявили алкогольную интоксикацию.

— Почти 80% школьников пробовали алкоголь, а более 50% подростков 16 лет и старше пили его регулярно. Он по-разному влияет на детский и на взрослый организм, поэтому употребление несовершеннолетними очень опасно, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе больницы.

В связи с этим врачи напомнили, что дома алкогольные напитки нужно хранить в недоступном месте, рассказать несовершеннолетним, что алкоголь снижет способность видеть, слышать и ходить, а также не дает вовремя среагировать на опасность. Важно, если ребенок выпил алкоголь и находится в состоянии опьянения, то лучше обратиться к врачу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два подростка и водитель «Тойоты» пострадали в ДТП с автобусом в Черемхово.