Два пьяных ребенка поступили в больницу Иркутска за новогодние каникулы

В связи с этим врачи напомнили, что дома алкогольные напитки нужно хранить в недоступном месте, рассказать несовершеннолетним, что алкоголь снижет способность видеть, слышать и ходить, а также не дает вовремя среагировать на опасность. Важно, если ребенок выпил алкоголь и находится в состоянии опьянения, то лучше обратиться к врачу.