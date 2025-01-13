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В Черном море собрали основную часть мазута, вытекшего с кормы «Волгонефть-239»

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Специалистам удалось собрать из акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего с кормы танкера «Волгонефть-239», которая находится у берега в Темрюкском районе Краснодарского края.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты. Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега — ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории», — говорится в сообщении.

Об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района Кубани сообщалось 10 января. Тогда специалистами со стороны берега было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м, протяженность загрязнения составляла порядка 300 м. К корме, по состоянию на понедельник, построили техническую дорогу для дальнейшей ликвидации последствий.