В Черном море собрали основную часть мазута, вытекшего с кормы «Волгонефть-239»

«Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты. Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега — ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории», — говорится в сообщении.