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Власти Башкирии приступают к подготовке к ремонту зданий Госцирка и Русского драмтеатра

В Уфе готовятся к реконструкции зданий Госцирка и Русдрамтеатра.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году власти Башкирии планируют начать реконструкцию здания Госцирка в Уфе. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики поручил доработать каждую деталь проекта предстоящих работ для того, чтобы после получения финансирования не было сложностей.

Еще Хабиров дал поручение главе регионального Министерства культуры Амине Шафиковой завершить решение вопроса по выделению финансов для старта реконструкции здания Русского драматического театра.

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