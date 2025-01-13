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Во вторник над Калининградской областью пройдут циклон и антициклон: ожидаются ледяной дождь и скользкие дороги

У побережья температура, вероятнее всего, будет в слабом плюсе.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 80% 759 мм рт. ст.
Источник: AP 2024

Во вторник, 14 января, над регионом пройдут циклон и антициклон, из-за чего ожидаются ледяной дождь и гололедица на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Завтра в регионе высока вероятность гололёдных явлений: с утра до вечера через область пройдёт зона осадков теплого фронта циклона “Дамиан” с положительной температурой на высоте образования осадков, осадки будут выпадать в жидкой фазе. В то же время, в приземном слое на периферии антициклона “Беата” сохранится более тяжёлый слой холода: у побережья температура, вероятнее всего, будет в слабом плюсе (+1…+3°С), а в Калининграде и области возможен 0 и слабый минус, так что осадки утром и днём могут выпадать в виде переохлажденного (замерзающего) дождя, формируя слой гололёда на поверхности», — говорится в сообщении.

В понедельник проезжая часть и тротуары покроются льдом. Об этом водителей и пешеходов предупредили в ГАИ Калининградской области.