Найден способ утилизации дихлорэтана

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Ученые Иркутского института химии (ФИЦ ИрИХ СО РАН) предложили метод утилизации 1,2-дихлорэтана (ДХЭ) с помощью спиртовых растворителей. При этом полученные виниловые эфиры могут быть востребованы в медицине и для производства лакокрасочных материалов, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Отмечается, что на территории бывшего СССР сразу в нескольких местах накоплены большие количества неутилизированной хлорорганики, содержащей главным образом ДХЭ. Проблема его утилизации возникла в прошлом веке из-за использования несовершенных технологий. Такие хлорорганические соединения токсичны и могут надолго загрязнять почву и воду.
«Для решения проблемы утилизации ДХЭ, иркутские химики предложили использовать его в качестве исходного соединения для синтеза востребованных в медицине и ЛКМ виниловых эфиров, чей рынок в настоящее время превышает 1 млрд долларов. Ученые показали, что ДХЭ легко реагирует со спиртами в суперосновной системе, давая различные виниловые эфиры с хорошим выходом. Детальное исследование с помощью спектроскопии показало высокую эффективность этого процесса», — сообщили в министерстве.
При этом использование простых и недорогих реагентов, а также нетоксичных растворителей позволяет быстро и экономически эффективно утилизировать отходы ДХЭ, используя полученные эфиры в медицине. Например, их можно использовать при производстве винилина (бальзам Шостаковского). Результаты исследования опубликованы в международном журнале по химической и экологической инженерии Chemical Engineering Journal.