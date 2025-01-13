Найден способ утилизации дихлорэтана

«Для решения проблемы утилизации ДХЭ, иркутские химики предложили использовать его в качестве исходного соединения для синтеза востребованных в медицине и ЛКМ виниловых эфиров, чей рынок в настоящее время превышает 1 млрд долларов. Ученые показали, что ДХЭ легко реагирует со спиртами в суперосновной системе, давая различные виниловые эфиры с хорошим выходом. Детальное исследование с помощью спектроскопии показало высокую эффективность этого процесса», — сообщили в министерстве.