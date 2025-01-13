В Ростовской области повысились цены на мясо и сократилось поголовье скота

В Ростовской области отметили повышение цен на разные виды мяса. Вывод был сделан на основе данных Ростовстата за ноябрь и декабрь 2024 года, а также за декабрь 2023 года.
Говядина (кроме бескостного мяса) в конце 2024 года стоила 578,54 рубля за 1 кг (в ноябре 2024 — 574,69 рубля, в декабре 2023 — 504,57 рубля);
Свинина (кроме бескостного мяса) перед Новым годом продавалась по 383,20 рубля за 1 кг (в ноябре 2024 — 376,14 рубля, в декабре 2023 — 363,71 рубля);
Баранина (кроме бескостного мяса) стоила 763,43 рубля за 1 кг (в ноябре 2024 — 758,83 рубля, в декабре 2023 — 569,16 рубля);
Куры охлажденные и мороженые можно было купить в среднем по 208,05 рубля за 1 кг (в ноябре 2024 — 194,18 рубля, в декабре 2023 — 216,07 рубля).
Также в Ростовстате отметили, что в конце декабря 2024 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах Дона составляло 623,9 тысячи голов. Это было на 2,9% меньше, чем в тот же период 2023 года.
Напомним, ранее цены на яйца в Ростовской области снизились за год на 26%.