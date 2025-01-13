В Омске планирует создать еще один Казачий кадетский корпус

В связи с активным развитием казачьего образования в Омской области, где в 18 школах действуют 41 казачий кадетский класс, Министерство образования планирует преобразовать Казачью кадетскую школу-интернат имени Дмитрия Тимофеевича Язова в Казачий кадетский корпус под своим ведомством, сообщила глава ведомства Ольга Степанова.
«Планируем преобразовать Казачью кадетскую школу-интернат имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова в Казачий кадетский корпус министерства образования Омской области», — написала Степанова в своем телеграм-канале.
Ранее кадетский корпус, находившийся в ведении Минобороны РФ, был перемещен с центральной улицы Ленина на окраину города, где для него построили новый комплекс зданий. В настоящее время рассматриваются варианты размещения будущего корпуса.
Также Ольга Степанова отметила, что в регионе делается многое для развития патриотического направления воспитания. Активно работает юношеское патриотическое движение «Орлята России», в которой задействовано около 32 тысяч школьников.