Минздрав объявил о новых мерах против вирусных инфекций после слов Лукашенко

Так, по словам замглавы Минздрава Светланы Нечай, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля 2025-го. С учетом этого Минздравом на данный момент прорабатываются комплексные дополнительные меры, чтобы минимизировать риски распространения респираторных инфекций, как в организованных коллективах, так и в целом среди населения.