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Минздрав объявил о новых мерах против вирусных инфекций после слов Лукашенко

Минздрав заявил о дополнительных мерах для минимизации рисков ОРИ после слов Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сказали о дополнительных мерах по минимизации рисков распространения респираторных инфекций после слов президента Беларуси Александра Лукашенко об эпидситуации в стране, передает БелТА.

Ранее Александр Лукашенко сказал Минздраву проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Беларуси.

Сейчас в ведомстве объявили, какие дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРИ предпринимаются в стране.

Так, по словам замглавы Минздрава Светланы Нечай, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля 2025-го. С учетом этого Минздравом на данный момент прорабатываются комплексные дополнительные меры, чтобы минимизировать риски распространения респираторных инфекций, как в организованных коллективах, так и в целом среди населения.

Например, среди предлагаемых и предполагаемых мер преимущественно речь идет о безопасной организации медпомощи в организациях здравоохранения. И в первую очередь в поликлиниках, где планируют вести раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций.

Тем временем опасное российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси.