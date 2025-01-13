Минздрав объявил о новых мерах против вирусных инфекций после слов Лукашенко

В Министерстве здравоохранения сказали о дополнительных мерах по минимизации рисков распространения респираторных инфекций после слов президента Беларуси Александра Лукашенко об эпидситуации в стране, передает БелТА.
Ранее Александр Лукашенко сказал Минздраву проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Беларуси.
Сейчас в ведомстве объявили, какие дополнительные меры по минимизации рисков распространения ОРИ предпринимаются в стране.
Так, по словам замглавы Минздрава Светланы Нечай, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ожидается в конце января — начале февраля 2025-го. С учетом этого Минздравом на данный момент прорабатываются комплексные дополнительные меры, чтобы минимизировать риски распространения респираторных инфекций, как в организованных коллективах, так и в целом среди населения.
Например, среди предлагаемых и предполагаемых мер преимущественно речь идет о безопасной организации медпомощи в организациях здравоохранения. И в первую очередь в поликлиниках, где планируют вести раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций.
Тем временем опасное российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси.