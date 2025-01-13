«Не жалейте реагентов!»: как Казань борется со скользкими тротуарами и сосульками

«Некоторые собственники забыли о своих обязательствах. Есть неочищенные тротуары до сих пор. И понятно, мы договаривались, так как нас ограничили мораторием на штрафы. Они накладываются только за те нарушения, которые угрожают жизни и здоровью, но когда люди рискуют сломать ногу и руку — это тоже из этой же категории. Я прошу проконсультироваться с прокуратурой нашего города, и меры воздействия тоже должны быть», — подчеркнул мэр.