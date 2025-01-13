23 детских оздоровительных центра построят в Казахстане в этом году

Строительство новых объектов будет проводиться поэтапно с акцентом на повышение доступности и качества образования в сфере искусства и творчества. Эти инициативы позволят расширить культурное и образовательное пространство, предоставив школьникам и молодым талантам дополнительные возможности для самореализации и развития.