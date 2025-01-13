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23 детских оздоровительных центра построят в Казахстане в этом году

По поручению Главы государства до 2027 года будут построены 50 детских оздоровительных центров и 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Источник: Министерство просвещения РК

В этом году в регионах планируется открытие 23 детских оздоровительных центров и строительство 22 современных объектов для дополнительного образования.

— На сегодня дополнительным образованием охвачено 3,3 млн детей. Для этого функционируют 1 713 внешкольных организаций и 380 видов кружков по разным направлениям: научно-техническому, музыкальному, художественно-эстетическому, эколого-биологическому, туристско-краеведческому, военно-патриотическому, социально-педагогическому, — говорится в сообщении.

Всего в стране функционируют более 202 детских оздоровительных центров, из них 17 круглогодичных и 185 сезонных.

— Особое внимание уделяется детям, находящимися в трудной жизненной ситуации. Впервые 10 тысяч детей с девиантным поведением получили первоочередное право на запись в кружки или секцию в проактивном формате, — отметили в пресс-службе.

Строительство новых объектов будет проводиться поэтапно с акцентом на повышение доступности и качества образования в сфере искусства и творчества. Эти инициативы позволят расширить культурное и образовательное пространство, предоставив школьникам и молодым талантам дополнительные возможности для самореализации и развития.

образование