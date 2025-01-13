В Воронежской области скончался бывший главный врач Каменской райбольницы

Александр Павлович родился 17 марта 1949 года в селе Николаевка Павловского района. После окончания в 1978 году мединститута по специальности «Лечебное дело» он начал свой профессиональный путь в ранге участкового врача-терапевта (до 1981 года). Отработав семь лет в должности заведующего терапевтическим отделением он на протяжении 16 лет трудился главным врачом Каменской райбольницы.