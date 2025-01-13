Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области скончался бывший главный врач Каменской райбольницы

Александр Куйдин ушел из жизни на 76-м году.

Источник: пресс-службы регионального Минздрава

Сегодня, 12 января, умер бывший главный врач Каменской райбольницы Александр Куйдин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Александр Павлович родился 17 марта 1949 года в селе Николаевка Павловского района. После окончания в 1978 году мединститута по специальности «Лечебное дело» он начал свой профессиональный путь в ранге участкового врача-терапевта (до 1981 года). Отработав семь лет в должности заведующего терапевтическим отделением он на протяжении 16 лет трудился главным врачом Каменской райбольницы.

С 2004 года и по сей день Александр Куйдин работал заведующим терапевтическим отделением и врачом-терапевтом. В 2015 году его наградили почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.