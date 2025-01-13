Директором Музея истории ГУЛАГа назначили главу объединения «Музей Москвы» Трапкову

На должность директора Государственного музея истории ГУЛАГа назначена глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.
В пресс-службе пояснили, что Трапкова продолжит управление объединением «Музей Москвы». В должность директора Музея истории ГУЛАГа она официально вступает с 21 января 2025 года.
Трапкова рассказала агентству, что для нее это большая ответственность и серьезный вызов. По мнению Трапковой, музей истории ГУЛАГа — один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался.
Ранее Трапкова работала замдиректора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, занимала различные должности в музейной сфере, уточняет агентство.
Сообщалось, что музей истории ГУЛАГа с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности.