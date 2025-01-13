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Директором Музея истории ГУЛАГа назначили главу объединения «Музей Москвы» Трапкову

Она вступает в должность с 21 января.

Источник: РИА "Новости"

На должность директора Государственного музея истории ГУЛАГа назначена глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

В пресс-службе пояснили, что Трапкова продолжит управление объединением «Музей Москвы». В должность директора Музея истории ГУЛАГа она официально вступает с 21 января 2025 года.

Трапкова рассказала агентству, что для нее это большая ответственность и серьезный вызов. По мнению Трапковой, музей истории ГУЛАГа — один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался.

Ранее Трапкова работала замдиректора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, занимала различные должности в музейной сфере, уточняет агентство.

Сообщалось, что музей истории ГУЛАГа с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности.

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