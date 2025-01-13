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Количество жалоб жителей Башкирии на неубранный снег возросло более чем в 10 раз

В Башкирии число жалоб на уборку снега увеличилось в 10 раз.
Источник: Комсомольская правда

Количество жалоб жителей Башкирии на неубранный снег возросло более чем в 10 раз. Об этом на оперативном правительственном совещании в ЦУР рассказал начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.

Число обращений по качеству уборки снега во дворах с 29 декабря 2024-го по 12 января 2025-го выросло до 307, хотя в тот же период годом ранее их было 30. Однако вместе с тем жалоб на отсутствие освещения стало меньше. А количество обращений насчет благоустройства общественных пространств осталось на том же уровне, что раньше.

Радий Хабиров поручил вынести наиболее проблемные вопросы на ближайшие совещания по транспорту и дорогам. Глава Башкирии призвал руководителей администраций городов и районов заняться наведением порядка на тротуарах и во дворах.

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