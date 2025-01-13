Количество жалоб жителей Башкирии на неубранный снег возросло более чем в 10 раз

Число обращений по качеству уборки снега во дворах с 29 декабря 2024-го по 12 января 2025-го выросло до 307, хотя в тот же период годом ранее их было 30. Однако вместе с тем жалоб на отсутствие освещения стало меньше. А количество обращений насчет благоустройства общественных пространств осталось на том же уровне, что раньше.