Количество жалоб жителей Башкирии на неубранный снег возросло более чем в 10 раз. Об этом на оперативном правительственном совещании в ЦУР рассказал начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.
Число обращений по качеству уборки снега во дворах с 29 декабря 2024-го по 12 января 2025-го выросло до 307, хотя в тот же период годом ранее их было 30. Однако вместе с тем жалоб на отсутствие освещения стало меньше. А количество обращений насчет благоустройства общественных пространств осталось на том же уровне, что раньше.
Радий Хабиров поручил вынести наиболее проблемные вопросы на ближайшие совещания по транспорту и дорогам. Глава Башкирии призвал руководителей администраций городов и районов заняться наведением порядка на тротуарах и во дворах.
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