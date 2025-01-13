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В Омске планируют создать ещё один кадетский корпус

Его создадут на базе Казачьей кадетской школы-интерната им. Дмитрия Язова.

Источник: Om1 Омск

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о планах создания Казачьего кадетского корпуса в регионе. Этот проект станет новым этапом в развитии кадетского образования, которое активно поддерживается в области: в 18 школах уже работает 41 казачий кадетский класс.

По словам министра, планируется преобразовать Казачью кадетскую школу-интернат имени маршала Дмитрия Язова в Казачий кадетский корпус, который будет находиться под управлением регионального министерства образования.

Ранее Омский кадетский корпус, находящийся в ведении Минобороны России, переехал с улицы Ленина на Левобережье, где для него построили современный учебный комплекс. Здания, оставшиеся на прежнем месте, признаны аварийными.

Пока неизвестно, где будет размещаться новый Казачий кадетский корпус. Вопросы о месте и сроках реализации проекта остаются открытыми.

образование