В Омске планируют создать ещё один кадетский корпус

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о планах создания Казачьего кадетского корпуса в регионе. Этот проект станет новым этапом в развитии кадетского образования, которое активно поддерживается в области: в 18 школах уже работает 41 казачий кадетский класс.
По словам министра, планируется преобразовать Казачью кадетскую школу-интернат имени маршала Дмитрия Язова в Казачий кадетский корпус, который будет находиться под управлением регионального министерства образования.
Ранее Омский кадетский корпус, находящийся в ведении Минобороны России, переехал с улицы Ленина на Левобережье, где для него построили современный учебный комплекс. Здания, оставшиеся на прежнем месте, признаны аварийными.
Пока неизвестно, где будет размещаться новый Казачий кадетский корпус. Вопросы о месте и сроках реализации проекта остаются открытыми.