В Омске планируют создать ещё один кадетский корпус

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о планах создания Казачьего кадетского корпуса в регионе. Этот проект станет новым этапом в развитии кадетского образования, которое активно поддерживается в области: в 18 школах уже работает 41 казачий кадетский класс.