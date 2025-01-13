Экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич признан банкротом

Заявление о самобанкротстве направил сам господин Протасевич. По состоянию на дату обращения, 24 октября 2024 года, размер требований к экс-министру составляет 1,7 млн руб. Бывший чиновник долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011—2012 годах Александр Протасевич возглавлял краевое министерство культуры. В 2017—2019 годах он занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву. По данным «СПАРК-Интерфакса», Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», который занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Судя по карточке дела, господин Протасевич проживает в Москве — для корреспонденций указан столичный адрес.