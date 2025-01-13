Создана карта Венеры для посадки космических аппаратов

«В отличие от Земли, в настоящее время на Венере отсутствует плитно-тектонический режим, а все проявления вулкано-магматической активности характеризуются внутриплитными условиями. Мантийные диапиры (куполообразное или линейно-вытянутое поднятие кровли мантии планеты) играют ключевую роль в преобразовании поверхности Венеры. Они образуются в глубоких слоях мантии и способствуют формированию широкого ряда геологических структур — щитовых вулканов, корон и прочих — на разных этапах геологической истории. Картирование и подробный анализ этих структур лежит в основе понимания развития как отдельного региона, так и планеты в целом», — приводятся в сообщении слова автора статьи, молодого ученого ГГФ ТГУ Екатерины Антроповой.