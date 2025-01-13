Создана карта Венеры для посадки космических аппаратов

ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Геологическую карту области Фебы планеты Венера с детальным описанием вулканов и магматических центров создали ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из США и Канады. На основе этой карты были определены потенциальные места для посадки космических аппаратов будущих миссий на Венеру, сообщили в пресс-службе томского вуза. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Planetary and Space Science».
«Ученые ТГУ провели геологическое картирование вулкано-магматических структур региона Фебы — части треугольника Бета-Атла-Фемиды (БАФ) на Венере, который характеризуется высокой плотностью вулканических построек и магматических центров. Он является одним из самых полезных и перспективных для проведения космических исследований. Отметим, ученые ГГФ первыми в мире создали подробную геологическую карту этой области с детальным описанием морфоструктур», — сказано в сообщении.
Карты в масштабе 1:500 000 общей протяженностью порядка 1,2 тыс. км позволят более точно охарактеризовать наблюдаемые на поверхности Венеры геологические структуры и найти благоприятные места для посадки и отбора проб грунта в рамках потенциальных космических миссий на Венеру. Например, одна из таких — отправка российского орбитального аппарата «Венера-Д» и посадочного модуля для изучения состава материала поверхностных структур планеты.
«В отличие от Земли, в настоящее время на Венере отсутствует плитно-тектонический режим, а все проявления вулкано-магматической активности характеризуются внутриплитными условиями. Мантийные диапиры (куполообразное или линейно-вытянутое поднятие кровли мантии планеты) играют ключевую роль в преобразовании поверхности Венеры. Они образуются в глубоких слоях мантии и способствуют формированию широкого ряда геологических структур — щитовых вулканов, корон и прочих — на разных этапах геологической истории. Картирование и подробный анализ этих структур лежит в основе понимания развития как отдельного региона, так и планеты в целом», — приводятся в сообщении слова автора статьи, молодого ученого ГГФ ТГУ Екатерины Антроповой.
По ее словам, Венера и Земля — очень схожие планеты, однако механизмы потери внутреннего тепла у них заметно разнятся.
Исследование проходило в рамках проекта «Эволюция крупных изверженных провинций Земли как фактор глобальной эмиссии углекислоты, токсичных и парниковых газов в геологической истории» при поддержке федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».