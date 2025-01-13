Виталий Хоценко анонсировал кадровый конкурс для омской молодежи «Время героев»

Добавим, что 2025 год для Омска является знаковым в реализации проектов для молодежи, так как город стал Молодежной столицей России. А проведение конкурса даст новые возможности для молодых людей в самореализации и использования своих знаний, в том числе и для применения в управленческом секторе.