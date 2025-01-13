Виталий Хоценко анонсировал кадровый конкурс для омской молодежи «Время героев»

Виталий Хоценко сообщил о старте нового регионального проекта для молодежи «Время героев». Губернатор Омской области выразил уверенность в том, что молодые люди станут настоящими лидерами и профессионалами в сфере государственного управления. Тем более, аналог программы для управленцев «Продвижение» в Омской области прошел весьма успешно.
«Часть из вас была в наблюдательном совете нашего конкурса. Считаю, что он прошел достойно. У нас были победители, финалисты, участники. Многие из них сегодня занимают должности министров, заместителей министров, руководителей ведомств», — отметил Виталий Хоценко на встрече с представителями СМИ.
Добавим, что 2025 год для Омска является знаковым в реализации проектов для молодежи, так как город стал Молодежной столицей России. А проведение конкурса даст новые возможности для молодых людей в самореализации и использования своих знаний, в том числе и для применения в управленческом секторе.