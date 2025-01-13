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Белорусский онколог назвала причину сложного лечения рецидивов рака

Белорусский онколог рассказала, почему каждый последующий рецидив рака лечить все сложнее.

Источник: Комсомольская правда

Главную причину, почему каждый следующий рецидив онкологии лечится сложнее и сложнее в телепрограмме «Скажинемолчи» на канале «Беларусь 1» назвала заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич.

По ее словам, бывают такие ситуации, когда онкологи вывели пациента в ремиссию, а через год или через полгода случается рецидив, ранний рецидив.

«А с каждым последующим рецидивом все сложнее и сложнее становится медикам бороться с этим заболеванием, потому что опухоль с каждым новым лечением приобретает устойчивость, она “закаляется”, — подчеркнула Марина Борисевич.

Медик отметила, что онкологам, которые встречаются с рецидивами, с каждым разом для одного и того же пациента все сложнее разработать лечение, придумать еще что-то новое.

Кстати, белорусский врач назвала вид рака, который лучше лечить по детским протоколам (здесь подробнее). А еще белорусский врач-онколог рассказала о новейшем методе лечения рака CAR-T-клеточной терапией: «После четырех рецидивов добились стойкой ремиссии в течение двух — трех лет» (подробности здесь).