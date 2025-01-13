Омские власти передумали сдавать в аренду доходный дом в центре города

Первый вице-мэр Омска Евгений Романин отменил аукцион на право аренды доходного дома, расположенного в Газетном переулке, 3.
Ранее сообщалось, что арендная плата за здание должна была составить символический 1 рубль за квадратный метр в год. Комплекс, состоящий из двух зданий, планировалось сдать в аренду на 48 лет при условии сохранения его исторического облика.
Согласно отчету за ноябрь 2024 года, кадастровая стоимость зданий составляет 18,42 млн и 15,07 млн рублей. Причины изменения планов властей не сообщаются. Добавим, что помещение уже не первый раз выставляют на аукцион.