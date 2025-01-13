19 дней разыскивают мужчину, бесследно пропавшего по дороге из Москвы в Кумертау

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 25 декабря, 29 числа он должен был выехать из Москвы в Кумертау. Приметы пропавшего: его рост — 195 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был предположительно одет в черные куртку и шапку. Также известно, что у него есть большой шрам на животе.