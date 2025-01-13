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19 дней разыскивают мужчину, бесследно пропавшего по дороге из Москвы в Кумертау

37-летний мужчина пропал под Новый год по пути из Москвы в Кумертау.
Источник: Комсомольская правда

Уже почти три недели разыскивают пропавшего 37-летнего Леонида Фетисова. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 25 декабря, 29 числа он должен был выехать из Москвы в Кумертау. Приметы пропавшего: его рост — 195 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был предположительно одет в черные куртку и шапку. Также известно, что у него есть большой шрам на животе.

Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.

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