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Скончался выдающийся омский врач

Министерство здравоохранения Омской области сообщило в понедельник, 13 января 2025 года, что на 99-м году жизни умер выдающийся медик и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков.

Барков окончил Омский государственный мединститут, после окончания которого работал в Тюкалинской ЦРБ на должности главного врача. Впоследствии он стал доктором медицинских наук, профессором, зав. кафедрой патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мединститута (1975−1995).

«Лев Александрович — участник Великой Отечественной войны. Окончив Челябинское авиационное училище, он вышел из его стен младшим лейтенантом. Военную службу проходил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. На счету Льва Баркова 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи», — рассказали в региональном минздраве.

Прощание со Львом Барковым состоится в среду, 15 января 2025 года, с 12 до 13 часов на Партизанской, 20.

Редакция «СуперОмска» выражает соболезнования родным и близким Льва Александровича.