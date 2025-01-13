Скончался выдающийся омский врач

«Лев Александрович — участник Великой Отечественной войны. Окончив Челябинское авиационное училище, он вышел из его стен младшим лейтенантом. Военную службу проходил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. На счету Льва Баркова 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи», — рассказали в региональном минздраве.