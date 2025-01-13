Скончался выдающийся омский врач

Барков окончил Омский государственный мединститут, после окончания которого работал в Тюкалинской ЦРБ на должности главного врача. Впоследствии он стал доктором медицинских наук, профессором, зав. кафедрой патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мединститута (1975−1995).
«Лев Александрович — участник Великой Отечественной войны. Окончив Челябинское авиационное училище, он вышел из его стен младшим лейтенантом. Военную службу проходил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. На счету Льва Баркова 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи», — рассказали в региональном минздраве.
Прощание со Львом Барковым состоится в среду, 15 января 2025 года, с 12 до 13 часов на Партизанской, 20.
Редакция «СуперОмска» выражает соболезнования родным и близким Льва Александровича.