«Воронеж» официально исключен из числа участников гандбольной Суперлиги

ГК «Воронеж» исключен из числа участников Суперлиги. Об этом сегодня, 13 января, сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Основанием для такого решение стало официальное письмо в адрес ФГР, в котором клуб проинформировал о том, что снимается с соревнований и прекращает свое существование из-за отсутствия средств.
— Результаты игр с участием ГК «Воронеж» будут аннулированы.
Отметим, что и «Воронеж-Юниор», выступавший в высшей лиге, также исключен из числа участников турнира.
Напомним, что 24 декабря гандбольный клуб «Воронеж» вылетел из Кубка России, уступив в ⅛ финала челябинскому «Динамо-Сунгуль» (25:33). Этот матч стал последним в истории «бобров».