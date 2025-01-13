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«Воронеж» официально исключен из числа участников гандбольной Суперлиги

Все матчи «бобров» аннулированы.

ГК «Воронеж» исключен из числа участников Суперлиги. Об этом сегодня, 13 января, сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Основанием для такого решение стало официальное письмо в адрес ФГР, в котором клуб проинформировал о том, что снимается с соревнований и прекращает свое существование из-за отсутствия средств.

— Результаты игр с участием ГК «Воронеж» будут аннулированы.

уточнили в ФГР

Отметим, что и «Воронеж-Юниор», выступавший в высшей лиге, также исключен из числа участников турнира.

Напомним, что 24 декабря гандбольный клуб «Воронеж» вылетел из Кубка России, уступив в ⅛ финала челябинскому «Динамо-Сунгуль» (25:33). Этот матч стал последним в истории «бобров».