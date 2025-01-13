«Финист. Первый богатырь» собрал более 300 млн рублей в прошедший уикенд

«Эти 300 млн за второй уикенд — это больше трети от всех денег, которые принесены в кассу кинотеатров на этом уикенде. Это очень хороший показатель, особенно с учетом, что у нас есть конкурирующая картина, тоже очень сильная и тоже достаточно популярная», — отметил Смирнов.
Он обратил внимание, что за первый уикенд, который выпал на новогодние праздники, интерес зрителей к картине был немного выше и это естественно — в уикенды, попадающие на праздники, посещаемость кинотеатров всегда очень большая.
Гендиректор «НМГ Кинопрокат» отметил, что публика приняла фильм «Финист. Первый богатырь» хорошо, за первые две недели проката собрано более 2,2 млрд рублей, поэтому картину можно считать еще одной удачной частью франшизы о «Последнем богатыре». Количество зрителей подобралось к отметке в 5 млн, на стартовом уикенде состоялось по 10 тыс. сеансов в день.
«Финист. Первый богатырь» обошел предыдущие фильмы по количеству просмотров, и Смирнов считает, что это связано, во-первых, с прогрессом кинематографического искусства, ведь спецэффекты, грим, костюмы и реквизит вышли на новый уровень и могут поспорить по качеству с образцами зарубежного кино. Во-вторых, сюжет фильма стал более «продвинутым и утонченным», в нем гораздо больше персонажей — как одних из главных, так и второстепенных.
Глава «НМГ Кинопрокат» отметил: люди в своих отзывах делятся, что им понравились персонажи. Хорошо запоминаются даже те герои, которые появляются на экране на две-три минуты. Кроме того, зрители довольны юмором и подбором актеров, например Кириллом Зайцевым, который играет Финиста, и Юлией Пересильд, воплотившей образ Бабы-яги.
Смирнов ожидает, что «Финист. Первый богатырь» останется популярен в прокате как минимум до середины или даже второй половины февраля. Кроме того, некоторые зрители посмотрели картину на большом экране во второй раз. Свой вклад в посещаемость внесут и те люди, которые были на новогодних каникулах в отъезде и пока не ходили в кино. Гендиректор «НМГ Кинопрокат» уверен, что перед приближением весны россияне не захотят пропустить картину, которая «дает хороший заряд».
Накануне сообщалось, что «Финист. Первый богатырь» собрал в прокате 1 млрд рублей в самые первые дни показов. Во многих кинотеатрах сеансы с ним шли в нескольких залах одновременно, а билеты на фильм было непросто купить, потому что в кассы стояли очереди.
Премьера сказочного блокбастера состоялась 1 января. До этого, 28 декабря 2024 года, актеры фильма поделились, что для качественной съемки боевых сцен прошли курсы русских кулачных боев и учились владению оружием.
«Финист. Первый богатырь» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ). «Финист. Первый богатырь» рассказывает о том, как былинный герой вместе с помощниками отправляется в восточные земли и сражается там со сказочными противниками.