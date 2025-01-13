«Финист. Первый богатырь» собрал более 300 млн рублей в прошедший уикенд

Смирнов ожидает, что «Финист. Первый богатырь» останется популярен в прокате как минимум до середины или даже второй половины февраля. Кроме того, некоторые зрители посмотрели картину на большом экране во второй раз. Свой вклад в посещаемость внесут и те люди, которые были на новогодних каникулах в отъезде и пока не ходили в кино. Гендиректор «НМГ Кинопрокат» уверен, что перед приближением весны россияне не захотят пропустить картину, которая «дает хороший заряд».