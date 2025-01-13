Жителям воронежского микрорайона ВАИ вернули электричество

Энергетики «Воронежской горэлектросети» в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей на улице Тулопеева в Левобережном районе Воронежа, которое было нарушено из-за повреждения на кабельной линии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 13 января.
Жители микрорайона ВАИ пожаловались на неожиданное отключение света еще вечером воскресенья, 12 января. В соцсетях воронежцы сообщали, что без электричества остались несколько улиц.
Еще ночью энергетики приступили к восстановительным работам, однако они осложнялись тем, что поврежденный участок находится на территории сторонней организации. Сейчас, спустя более 17 часов с момента отключения света, специалистам удалось вернуть электроснабжение во все дома микрорайона.