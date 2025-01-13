Жителям воронежского микрорайона ВАИ вернули электричество

Еще ночью энергетики приступили к восстановительным работам, однако они осложнялись тем, что поврежденный участок находится на территории сторонней организации. Сейчас, спустя более 17 часов с момента отключения света, специалистам удалось вернуть электроснабжение во все дома микрорайона.