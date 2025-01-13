ЖКХ Минска рассказало, как меньше заплатить за ремонт подъезда

Работы по ремонту подъездов в Беларуси выполняются за счет средств жильцов. Во время капремонта в подъездах обязательно восстанавливают поврежденные и утратившие свои эстетические и технические свойства элементы отделки и инженерные системы. К примеру, переносится электропроводка, газовые трубы, меняются окна и т.д. А значит логично совместить один ремонт и другой. Эксперимент решили начать с Партизанского района Минска.