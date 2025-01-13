Замминистра образования Краснодарского края Урайкин извинился перед волонтерами

На записи слышно, что Урайкин грозит «попринимать» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Он призывает волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. Чиновник, сопровождая свою речь матом, говорит о том, что такие действия могут довести до инфаркта и спрашивает, в порядке ли у волонтеров с головой.