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Власти соседней с Беларусью Польши хотят ограничить интернет

МИД соседней с Беларусью Польши высказался об ограничении интернета в стране.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Польши выступило за введение ограничений в интернете, передает БелТА.

Так, в соседней с Беларусью стране высказались за введение ряда ограничений в интернете. Как заявил замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, польским властям следует контролировать содержание интернета.

— Должно ли государство контролировать контент в интернете? — Да. Интернет создан без каких-либо ограничений, — подчеркнул дипломат.

Еще Бартошевский объявил о подготовленном польскими властями законопроекте с интернет-ограничениями. Например, есть в документе пункт о том, что в интернете нельзя будет скрываться за анонимными псевдонимами.

— Если кто-то напишет что-то противоречащее закону, то этого пользователя можно будет идентифицировать. И ему могут быть предъявлены обвинения, — заметил представитель польского МИДа.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».

Также СК Беларуси раскрыл планы беглых за границей, сказав о новых уголовных делах.