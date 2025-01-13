Вторая ледовая переправа начала функционировать в Башкирии

В Башкирии начала работать вторая ледовая переправа. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Переправу длиной 520 метров обустроили на реке Белой возле города Бирска, ее грузоподъемность составляет три тонны, для проезда предусмотрены две полосы.
— Через ледовую переправу передвигайтесь с небольшой скоростью. Не останавливайтесь. Отстегните ремень безопасности и откройте дверь. Не совершайте обгон. Не разворачивайтесь на льду, — порекомендовали в экстренной службе.
Напомним, в прошлом месяце, 20 декабря, в Башкирии открылась первая в этом зимнем сезоне ледовая переправа. Переправа через реку Уфа появилась в селе Караидель на дороге Бирск-Тастуба-Сатка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.