Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторая ледовая переправа начала функционировать в Башкирии

В Башкирии начала работать вторая ледовая переправа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начала работать вторая ледовая переправа. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Переправу длиной 520 метров обустроили на реке Белой возле города Бирска, ее грузоподъемность составляет три тонны, для проезда предусмотрены две полосы.

— Через ледовую переправу передвигайтесь с небольшой скоростью. Не останавливайтесь. Отстегните ремень безопасности и откройте дверь. Не совершайте обгон. Не разворачивайтесь на льду, — порекомендовали в экстренной службе.

Напомним, в прошлом месяце, 20 декабря, в Башкирии открылась первая в этом зимнем сезоне ледовая переправа. Переправа через реку Уфа появилась в селе Караидель на дороге Бирск-Тастуба-Сатка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.