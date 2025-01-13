«Не надо делать трагедию»: Магдеев ответил критикам новой схемы транспорта Челнов

Но видение столичных экспертов не устроило челнинцев. Они заявили, что их лишили привычных маршрутов. Дело в том, что их видоизменили: где-то объединили, где-то удлинили. Но это привело к тому, что горожане в них запутались и стали больше тратить время на дорогу — в 1,5 раза или 2 раза. Если раньше город можно было проехать по прямой насквозь, теперь возникли пересадки и объездные пути.