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В Самарской области планируют организовать порядка 70 купелей

В Самаре продолжают готовиться к Крещению.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области специалисты продолжают подготавливать территории к Крещению Господню. Горожане смогут посетить купели 19 января 2025 года.

— В этом году в регионе планируют организовать около 70 купелей, из них 4 купели появятся в Самаре. Массовые крещенские купания на территории губернии посетят более 10 000 человек, — об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Крещение в областной столице традиционно начнется с праздничной службы в церкви. В крещенскую ночь горожане смогут окунуться в проруби. Купели в центре областной столицы оборудуют всем необходимым.

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