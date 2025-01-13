В Самарской области планируют организовать порядка 70 купелей

В Самарской области специалисты продолжают подготавливать территории к Крещению Господню. Горожане смогут посетить купели 19 января 2025 года.
— В этом году в регионе планируют организовать около 70 купелей, из них 4 купели появятся в Самаре. Массовые крещенские купания на территории губернии посетят более 10 000 человек, — об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Крещение в областной столице традиционно начнется с праздничной службы в церкви. В крещенскую ночь горожане смогут окунуться в проруби. Купели в центре областной столицы оборудуют всем необходимым.