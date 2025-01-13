В ряде домов Уфы отключат воду и свет

Так, в Орджоникидзевском районе по адресам:
— ул. Ш. Руставели, д. 17, д. 19, д. 23, д. 23/1, д. 23/2, д. 27/1, д. 27/2, д. 27/3, д. 29, д. 31, д. 35, д. 37, д. 37/1, д. 39; ул. Российская, д. 1, д. 3, д. 5, д. 5/1, д. 9 — с 10 до 14 часов отключение горячей воды;
— ул. Борисоглебская, д. 4, д. 4/1, д. 8, д. 10, д. 12, ул. Кремлевская, д. 53, д. 53/1, д. 55, ул. Свободы, д. 38/1 — с 10 до 12 часов отключение горячей воды.
В Калининском районе по адресам:
— ул. Транспортная, д. 28/1, д. 26, д. 26/1, д. 26/2 — с 11 до 15 часов отключение горячей воды;
— ул. Б. Хмельницкого, д. 45, д. 47, д. 49, д. 55, д. 57, д. 54, д. 58, д. 60 — с 10 до 14 часов понижение параметров центрального отопления.
В Ленинском районе по адресам:
— ул. Пушкина, д. 35/1; ул. Гафури, д. 17, д. 19; ул. К. Маркса, д. 38 — с 9 до 17 часов отключение электроэнергии.
В Советском районе по адресам:
— ул. Бессонова, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35 — с 10 до 17 часов отключение горячей воды.