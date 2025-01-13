В Тольятти в детсаду объявлен карантин по гепатиту А

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 13 января.
Случай заражения был зарегистрирован у воспитанника детсада 26 декабря 2024 года. Установлено, что с ребенком контактировали 11 человек, одна няня и три воспитателя.
В связи с этим детсаду был объявлен карантин на 35 дней. Сейчас в группу, где было выявлено заболевание, ходят пять детей. Другие воспитанники учреждения находятся дома по семейным обстоятельствам.