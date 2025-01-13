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В Тольятти в детсаду объявлен карантин по гепатиту А

Карантин по гепатиту А введен в Тольятти в детсаду при гимназии № 9.

Источник: Коммерсантъ

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 13 января.

Случай заражения был зарегистрирован у воспитанника детсада 26 декабря 2024 года. Установлено, что с ребенком контактировали 11 человек, одна няня и три воспитателя.

В связи с этим детсаду был объявлен карантин на 35 дней. Сейчас в группу, где было выявлено заболевание, ходят пять детей. Другие воспитанники учреждения находятся дома по семейным обстоятельствам.

здоровье