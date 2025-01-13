Из-за непогоды самолет рейса Санкт-Петербург — Уфа не может совершить вылет

Воздушное судно должно было покинуть питерский аэропорт Пулково еще в шесть утра, однако, как утверждают пассажиры, вылет отложили уже шесть раз. Всех граждан, которые все никак не могут добраться до столицы Башкирии, отправили в гостиницу, также им предоставили пищу. Авиакомпания «Россия» пообещала, что в 19:00 вылет-таки состоится.