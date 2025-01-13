Из-за непогоды самолет рейса Санкт-Петербург — Уфа не может совершить вылет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Воздушное судно должно было покинуть питерский аэропорт Пулково еще в шесть утра, однако, как утверждают пассажиры, вылет отложили уже шесть раз. Всех граждан, которые все никак не могут добраться до столицы Башкирии, отправили в гостиницу, также им предоставили пищу. Авиакомпания «Россия» пообещала, что в 19:00 вылет-таки состоится.
Задержку рейса в Пулково объяснили тем, что самолет из Петербурга поздно прибыл из-за вчерашней снежной бури.
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